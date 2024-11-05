Астролог Глоба назвала точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Известные астрологи Тамара Глоба и Мохсен Норузи поделились своими предсказаниями о будущем, которое ожидает Россию и Украину.

Их прогнозы, обращенные к звездам и интуиции, касаются важных мировых событий, включая текущий конфликт и последующие экономические и природные изменения.

Прогноз Тамары Глобы: надежда на окончание конфликта

Российский астролог Тамара Глоба предсказывает, что специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года. Глоба уверена, что конфликт достигнет своего наивысшего накала, но затем придет к окончанию. Она видит 2025 год как год восстановления и мира, когда у России появится шанс укрепить международные отношения и достичь экономической стабильности.

«Пиковая точка будет пройдена, и в 2025 году откроются возможности для стабилизации и укрепления связей», — отмечает Глоба, предвещая период дружелюбного взаимодействия с другими странами.

Мохсен Норузи: предупреждение о «темном времени»

В то время как Глоба предлагает оптимистичный сценарий, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мохсен Норузи видит в будущем серьезные вызовы. По его прогнозу, 2025 год может стать «темным временем» для всего мира: он ожидает засухи, пожары, неурожай и серьезные экономические трудности.

Норузи также предсказывает кризис, который заставит Россию пересмотреть экономическую политику. Его видение включает природные катастрофы, которые приведут к недостатку продовольствия и общей нестабильности. Астролог добавляет, что завершение конфликта с Украиной может наступить с приходом нового украинского президента, способного наладить отношения с Россией.

«Грядущий кризис станет серьезным испытанием, но он приведет к важным переменам, которые станут основой будущего восстановления», — уверен Норузи.

Как изменится Россия в 2025 году: будущее после испытаний

Прогнозы Глобы и Норузи подчеркивают, что 2025 год может стать решающим для России и других стран. Глоба предсказывает мирное восстановление, а Норузи — сложные испытания, которые потребуют значительных изменений. Их предсказания указывают на необходимость экономических реформ, которые помогут стабилизировать ситуацию и обеспечить условия для будущего подъема.

Предсказания на 2024 и 2025 годы создают многогранную картину возможного будущего. Тамара Глоба и Мохсен Норузи сходятся в одном: эти годы станут переломными и приведут к важным переменам. Будет ли это мирное восстановление или кризисная перестройка — покажет время, но ясно одно: 2025 год станет важным рубежом для России, Украины и мира.

