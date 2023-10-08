«Ясно и понятно»: в Госдуме раскрыли правду о мобилизации осенью

Проведение новой мобилизации в России не планируется ни перед президентскими выборами, ни после них. Именно так заявляет Михаил Делягин, экономист и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Он уверен, что стране необходимо обучить уже имеющееся количество добровольцев, которых и так хватает. Поэтому осуществление мобилизации не является необходимостью или возможностью в настоящий момент.

"Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов, и скорее всего не будет и после. Мои знакомые генералы подтверждают, что добровольцев у нас достаточно. Сейчас главная задача - обучить их", - подчеркивает Делягин.