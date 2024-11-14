«Ашан» закроет сразу десять магазинов: названы города, где это произойдет

Французский ритейлер «Ашан» объявил о закрытии десяти своих магазинов в разных городах из-за финансовых трудностей, подвергая риску более двух тысяч рабочих мест. Это решение стало частью объявленного в минувший вторник «плана возврата к росту».

Сжатие сети и потери рабочих мест

«Ашан», ведущая международная сеть гипермаркетов, столкнулась с необходимостью оптимизации своей работы на фоне сокращения доходов и увеличения финансового давления. В рамках стратегии сокращения убытков компания решила закрыть наиболее убыточные торговые точки, включая гипермаркеты в Клермон-Ферран, Вуппи, Бар-ле-Дюк, а также супермаркет в Орийаке и 6 других меньших магазинов.

Реакция общественности и будущее сотрудников

Закрытие магазинов неизбежно вызвало беспокойство среди сотрудников и местных сообществ, сталкивающихся с угрозой потери работы. Сотрудники выражают тревогу по поводу своего будущего, а местные власти ищут способы минимизировать социальное воздействие закрытия магазинов.

Взгляд в будущее

«Ашан» нацелен на восстановление своего финансового здоровья и гарантирование долгосрочной устойчивости бизнеса. План включает в себя не только закрытие магазинов, но и поиск новых возможностей для роста, возможно, с уменьшением фокуса на крупные гипермаркеты в пользу более мелких и экономически эффективных форматов.

Ключевые моменты для рынка ритейла

Эта ситуация с «Ашаном» высвечивает общие проблемы в ритейле, связанные с адаптацией к меняющимся экономическим условиям и потребительским предпочтениям. Отрасль испытывает давление со стороны онлайн-торговли и изменения в потребительских трендах, что заставляет традиционных ретейлеров пересматривать свои бизнес-модели.

Закрытие магазинов «Ашан» подчеркивает важность гибкости и инноваций в розничной торговле, а также необходимость поддержки сотрудников и сообществ в периоды трансформации, сообщает «Про Город Самара».

