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Ашан навсегда уйдет из России: стало известно о продаже активов французской сети

Ашан навсегда уйдет из России: стало известно о продаже активов французской сети

iz.ru

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Компания «Ситрас», входящая в группу «Ашан» (Auchan) и специализирующаяся на управлении торговыми комплексами, завершила сделку по продаже своих активов в России. Пишет РБК.

По данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля новым владельцем компании, включая ее объекты, стала фирма под названием «Торговые галереи», основным владельцем которой является Тагир Шаймарданов через компании АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал».

Предварительное соглашение о покупке было подписано в октябре 2023 года, как отмечено в отчетности компании «Ситрас». В конце года сделка получила одобрение антимонопольной комиссии и ФАС, а 25 марта 2024 года была официально заверена нотариально.

Компания «Кама капитал» была основана в июне предыдущего года. Согласно данным из СПАРК, ее основными видами деятельности являются аренда и управление недвижимостью, а также купля-продажа собственных объектов. Главным владельцем компании является 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, который ранее работал в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (ныне «Шаймарданов и Сабитов») в Казани, где управляющим партнером является адвокат Роберт Шаймарданов.

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