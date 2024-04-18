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Ашан навсегда уходит из Российской Федерации: стало известно о продаже активов французской сети

Ашан навсегда уходит из Российской Федерации: стало известно о продаже активов французской сети

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Компания «Ситрас», часть группы «Ашан» (Auchan) и специализирующаяся на управлении и владении торговыми комплексами, завершила сделку по ограничению своих активов в России.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, фирма «Торговые галереи» приобрела компанию 12 апреля. Главным владельцем этой фирмы через компании «Кама капитал» и «УК Кама капитал» является Тагир Шаймарданов.

Предварительное соглашение о покупке было подписано в октябре 2023 года, как отражено в финансовом отчёте компании «Ситрас». Сделка получила одобрение антимонопольной комиссии и ФАС того же года, а 25 марта 2024 года была завершена нотариально.

«Кама капитал» была создана в июне предыдущего года и занимается, согласно данным из СПАРК, арендой, управлением недвижимостью, а также приобретением и продажей собственности. Она принадлежит 23-летнему Тагиру Робертовичу Шаймарданову, который ранее работал в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (теперь «Шаймарданов и Сабитов») с офисом в Казани, где адвокатом и управляющим партнером является Роберт Шаймарданов.

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