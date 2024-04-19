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Ашан навсегда уходит из Российской Федерации: появилась информация о продаже активов французской сети

Ашан навсегда уходит из Российской Федерации: появилась информация о продаже активов французской сети

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Компания "Ситрас", входящая в группу "Ашан" (Auchan) и специализирующаяся на управлении и владении торговыми комплексами, завершила сделку по сокращению своих активов в России.

Из информации, полученной из ЕГРЮЛ, видно, что фирма "Торговые галереи" приобрела компанию 12 апреля. Основным владельцем этой компании через "Кама капитал" и "УК Кама капитал" является Тагир Шаймарданов.

Предварительное соглашение о покупке было заключено в октябре 2023 года, как отражено в финансовом отчете компании "Ситрас". Сделка получила одобрение антимонопольной комиссии и ФАС в том же году, а 25 марта 2024 года была нотариально завершена.

Компания "Кама капитал" была основана в июне предыдущего года и занимается арендой, управлением недвижимостью, а также покупкой и продажей имущества. Ее владельцем является 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, который ранее работал в юридической фирме "Шаймарданов, Ялилов и Сабитов" (ныне "Шаймарданов и Сабитов") с офисом в Казани, где Роберт Шаймарданов является адвокатом и управляющим партнером.

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