Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Ашан навсегда уходит из России: стало известно о продаже активов французской сети

Ашан навсегда уходит из России: стало известно о продаже активов французской сети

Подписаться в Telegram

Компания «Ситрас», входящая в состав группы «Ашан» (Auchan) и специализирующаяся на управлении и владении торговыми комплексами, завершила сделку по продаже своих активов в России.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 12 апреля компанию приобрела фирма «Торговые галереи», чьим главным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» является Тагир Шаймарданов.

Предварительное соглашение о покупке было подписано в октябре 2023 года, как указано в финансовом отчёте «Ситраса». Позднее в том же году сделка получила одобрение антимонопольной комиссии и ФАС, и 25 марта 2024 года она была завершена нотариально.

«Кама капитал» была основана в июне предыдущего года и специализируется, согласно данным СПАРК, на аренде, управлении недвижимостью, приобретении и продаже собственности. Её владельцем является 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, который ранее работал в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (ныне «Шаймарданов и Сабитов») с офисом в Казани, где управляющим партнером является адвокат Роберт Шаймарданов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

дезинсекция балашиха

Новости Татарстана

день назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

сколько стоит 1 квадратный метр штукатурки в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

19 часов назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

14 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России
Новости Татарстана
11 часов назад

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Новости Татарстана

9 часов назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста

Новости Татарстана

12 часов назад

Работы по ремонту Горьковского шоссе в Казани выполнены на 68%
Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани
Новости Татарстана
14 часов назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам

Новости Татарстана

16 часов назад

«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на Гвардейской 52 произошла авария на сетях Водоканала
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше