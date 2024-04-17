Ашан навсегда уходит из России: стало известно о продаже активов французской сети

Компания «Ситрас», входящая в состав группы «Ашан» (Auchan) и специализирующаяся на управлении и владении торговыми комплексами, завершила сделку по продаже своих активов в России.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 12 апреля компанию приобрела фирма «Торговые галереи», чьим главным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» является Тагир Шаймарданов.

Предварительное соглашение о покупке было подписано в октябре 2023 года, как указано в финансовом отчёте «Ситраса». Позднее в том же году сделка получила одобрение антимонопольной комиссии и ФАС, и 25 марта 2024 года она была завершена нотариально.

«Кама капитал» была основана в июне предыдущего года и специализируется, согласно данным СПАРК, на аренде, управлении недвижимостью, приобретении и продаже собственности. Её владельцем является 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, который ранее работал в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (ныне «Шаймарданов и Сабитов») с офисом в Казани, где управляющим партнером является адвокат Роберт Шаймарданов.