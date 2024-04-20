Ашан навсегда покидает из Россию: появилась информация о продаже активов французской сети

Компания "Ситрас", часть группы "Ашан" (Auchan), завершила сделку по снижению своих активов в России.

Из информации, полученной из ЕГРЮЛ, видно, что фирма "Торговые галереи" приобрела компанию 12 апреля. Основным владельцем "Торговых галерей", через "Кама капитал" и "УК Кама капитал", является Тагир Шаймарданов.

Предварительное соглашение о покупке было заключено в октябре 2023 года, как отражено в финансовом отчете "Ситрас". Сделка была одобрена антимонопольной комиссией и ФАС того же года, а 25 марта 2024 года нотариально завершена.

"Кама капитал" была основана в июне предыдущего года и занимается арендой, управлением недвижимостью, покупкой и продажей имущества. Ее владельцем является Тагир Робертович Шаймарданов, 23-летний бывший сотрудник юридической фирмы "Шаймарданов, Ялилов и Сабитов" (теперь "Шаймарданов и Сабитов") с офисом в Казани, где Роберт Шаймарданов выступает как адвокат и управляющий партнер.