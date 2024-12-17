Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ярый прогульщик: Володин поручил выяснить, почему депутат два года игнорирует заседания Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил п...

duma.gov.ru

Подписаться в Telegram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил прояснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает пленарные заседания почти два года. Спикер предложил выяснить, не требуется ли депутату медицинская или иная поддержка.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение разобраться в ситуации с депутатом Юрием Напсо, который не появляется на заседаниях уже около двух лет. Об этом сообщают источники в Госдуме, передавая слова Володина, сказанные им в ходе обсуждения дисциплины среди парламентариев.

Позиция спикера Госдумы

Володин отметил, что нужно установить конкретные причины длительного отсутствия коллеги и уточнить, не требуется ли ему помощь. Председатель подчеркнул необходимость действовать аккуратно и с пониманием:

«Если требуется лечение, давайте разберёмся, что нужно сделать: где, как и в каком объёме помочь», — приводит слова Володина собеседник агентства.

В то же время вопрос об отзыве мандата Юрия Напсо на текущий момент не стоит. Спикер дал понять, что решение об освобождении от депутатских полномочий принимается лишь в исключительных случаях и требует детального анализа ситуации.

Кто такой Юрий Напсо?

Юрий Напсо представляет партию ЛДПР и был избран в Госдуму по федеральному списку. Несмотря на то, что он официально числится действующим депутатом, его многолетнее отсутствие на пленарных заседаниях стало поводом для пристального внимания со стороны руководства нижней палаты парламента.

Дисциплинарные прецеденты в Госдуме

Случаи неисполнения депутатами своих обязанностей уже имели место в Госдуме:

  • В ноябре прошлого года из-за более чем месячного отсутствия были лишены мандатов депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (Справедливая Россия).
  • Этим летом досрочно сложил полномочия Григорий Шилкин, подав заявление о своём уходе.
  • Недавно депутат Александр Хинштейн прекратил работу в Госдуме из-за назначения на пост врио губернатора Курской области.

Эти случаи демонстрируют, что в российском парламенте уделяют серьёзное внимание соблюдению дисциплины и регулярному участию депутатов в заседаниях.

Почему это важно?

Депутат представляет интересы своих избирателей и обязан присутствовать на заседаниях, чтобы участвовать в разработке и принятии законов. Пропуски без уважительных причин подрывают доверие к парламенту и вызывают вопросы у общества.

Володин своим поручением подтвердил, что проблемы дисциплины будут решаться системно и без излишней спешки. Главное — понять, что именно мешает депутату выполнять свои обязанности и как можно помочь в данной ситуации.

Вопрос об отсутствии Юрия Напсо на рабочих заседаниях стал предметом пристального внимания. Проверка, инициированная Вячеславом Володиным, поможет прояснить причины происходящего и принять дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Важное в РТ

23 часа назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

компания по уничтожению грибка и спор

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Новости России

3 дня назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

ремонт форсунок denso в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Новости Татарстана

день назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

день назад

Началось «раскулачивание» главы Бугульминского района
Новости Казани
день назад

В Казани известна новогодняя программа

Об этом рассказал председатель комитета внешне...

Новости Татарстана

14 минут назад

Жители дома в Челнах пожаловались на ужасное состояние подвала

Интересное в Казани

21 час назад

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки до 10-11%, но когда? Рассказываем, что ждет рынок недвижимости в 2025 году

Новости Татарстана

49 минут назад

Бойцам СВО и их семьям из Татарстана списали кредитов на 8 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Челнинец натравил своего питбуля на прохожих и оказался в суде
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
23 часа назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

час назад

В Госсовете РТ наградили победителей Всероссийского конкурса «Парламент-2030»

Новости Татарстана

2 часа назад

Для некоторых отраслей Татарстана продлят льготы по упрощенной схеме

Интересное в Казани

2 часа назад

Какие редкие имена дали новорожденным на прошлой неделе в Казани
Планируете новогодние праздники в Казани? Расск...
Интересное в Казани
4 дня назад

Планируете новогодние праздники в Казани? Рассказываем, где согреться и вкусно пообедать на Баумана