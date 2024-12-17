Ярый прогульщик: Володин поручил выяснить, почему депутат два года игнорирует заседания Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил прояснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает пленарные заседания почти два года. Спикер предложил выяснить, не требуется ли депутату медицинская или иная поддержка.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение разобраться в ситуации с депутатом Юрием Напсо, который не появляется на заседаниях уже около двух лет. Об этом сообщают источники в Госдуме, передавая слова Володина, сказанные им в ходе обсуждения дисциплины среди парламентариев.

Позиция спикера Госдумы

Володин отметил, что нужно установить конкретные причины длительного отсутствия коллеги и уточнить, не требуется ли ему помощь. Председатель подчеркнул необходимость действовать аккуратно и с пониманием:

«Если требуется лечение, давайте разберёмся, что нужно сделать: где, как и в каком объёме помочь», — приводит слова Володина собеседник агентства.

В то же время вопрос об отзыве мандата Юрия Напсо на текущий момент не стоит. Спикер дал понять, что решение об освобождении от депутатских полномочий принимается лишь в исключительных случаях и требует детального анализа ситуации.

Кто такой Юрий Напсо?

Юрий Напсо представляет партию ЛДПР и был избран в Госдуму по федеральному списку. Несмотря на то, что он официально числится действующим депутатом, его многолетнее отсутствие на пленарных заседаниях стало поводом для пристального внимания со стороны руководства нижней палаты парламента.

Дисциплинарные прецеденты в Госдуме

Случаи неисполнения депутатами своих обязанностей уже имели место в Госдуме:

В ноябре прошлого года из-за более чем месячного отсутствия были лишены мандатов депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (Справедливая Россия).

Этим летом досрочно сложил полномочия Григорий Шилкин, подав заявление о своём уходе.

Недавно депутат Александр Хинштейн прекратил работу в Госдуме из-за назначения на пост врио губернатора Курской области.

Эти случаи демонстрируют, что в российском парламенте уделяют серьёзное внимание соблюдению дисциплины и регулярному участию депутатов в заседаниях.

Почему это важно?

Депутат представляет интересы своих избирателей и обязан присутствовать на заседаниях, чтобы участвовать в разработке и принятии законов. Пропуски без уважительных причин подрывают доверие к парламенту и вызывают вопросы у общества.

Володин своим поручением подтвердил, что проблемы дисциплины будут решаться системно и без излишней спешки. Главное — понять, что именно мешает депутату выполнять свои обязанности и как можно помочь в данной ситуации.

Вопрос об отсутствии Юрия Напсо на рабочих заседаниях стал предметом пристального внимания. Проверка, инициированная Вячеславом Володиным, поможет прояснить причины происходящего и принять дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств.

