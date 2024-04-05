Аромат будет как в кофейне: всего одна чайная ложка неожиданного продукта в турку, и от такого кофе вы не сможете отказаться никогда

Вставать из теплой постели в холодное зимнее утро действительно трудно. Однако, вы можете изменить свое отношение к этому, если познакомитесь с рецептом особенного кофе на завтрак.

Ароматный, бодрящий и невероятно вкусный напиток точно поднимет вам настроение и зарядит энергией на весь день. Один необычный ингредиент делает этот напиток по-настоящему уникальным.

Для приготовления вам понадобится молотый кофе, вода и натуральный какао-порошок без добавленного сахара. Чтобы приготовить одну порцию, положите на дно турки чайную ложку какао-порошка, затем чайную ложку молотого кофе и хорошо перемешайте. Добавьте в турку чашку воды и поставьте на огонь.

Заваривайте напиток на медленном огне до появления пены, но не доводите до кипения. Дайте кофе настояться в турке примерно 3-4 минуты, чтобы гуща осела на дно.

После этого можно налить кофе в чашку и насладиться его насыщенным кофейно-шоколадным вкусом. Если вы предпочитаете ванильный сахар, то его также можно добавить в напиток — это сочетание будет просто идеальным!