Проблема экипировки российских военных в зоне боевых действий приобретает все больший резонанс, вызывая резкую критику со стороны высокопоставленных чиновников.

Генерал-полковник Владимир Шаманов, возглавляющий подкомитет по обороне в Госдуме, не стеснялся в выражениях, критикуя руководство Минобороны. Он указал на то, что низкое качество обмундирования вынуждает военнослужащих тратить личные средства на закупку снаряжения или полагаться на помощь близких. Шаманов провел аналогию с "партизанским отрядом", подчеркнув, что подобная ситуация недопустима для современной армии.

Особый акцент генерал сделал на контрасте между положением рядовых бойцов и высшего командного состава. По его словам, в то время как солдаты вынуждены "выкручиваться" своими силами, генералы имеют возможность пользоваться услугами частных ателье для пошива формы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник присоединился к критике, предложив вернуться к проверенным временем ватникам, особенно в преддверии холодов, поскольку, по его словам, современная форма не обеспечивает должной защиты от низких температур.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал наличие сложностей с обеспечением армии экипировкой