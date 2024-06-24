«Армия похожа на партизанский отряд»: генерал Шаманов раскритиковал Минобороны РФ из-за СВО

Генерал-полковник Владимир Шаманов, замглавы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, выразил критику в адрес генералов Минобороны РФ за качество обмундирования, выдаваемого солдатам.

Он подчеркнул, что военнослужащие вынуждены на собственные средства приобретать необходимую экипировку из-за низкого качества стандартного военного снаряжения.

Шаманов остро критиковал разрыв между качеством формы, которую носят генералы, и той, которая доступна обычным солдатам. Он заявил, что, если бы генералам пришлось самостоятельно закупать форму, они бы столкнулись с реальными трудностями и неудобствами, с которыми ежедневно сталкиваются их подчинённые.

Шаманов, имеющий богатый опыт военной службы, включая командование в Чечне и руководство Воздушно-десантными войсками, и занимавший пост губернатора Ульяновской области, поднял этот вопрос на фоне наблюдаемых проблем с обмундированием в контексте текущих военных действий, сообщает «Лента.ru».