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«Армия похожа на партизанский отряд»: генерал Шаманов раскритиковал Минобороны из-за СВО

Генерал-полковник Владимир Шаманов, заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, выразил критику в адрес генералов Минобороны РФ.

levencovka.ru

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На фоне продолжающихся военных действий, проблема качества обмундирования российских солдат становится всё более острой. Генерал-полковник Владимир Шаманов, заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, выразил критику в адрес генералов Минобороны РФ.

По его словам, текущее состояние военной формы таково, что солдаты вынуждены самостоятельно приобретать необходимое снаряжение за собственные средства или же полагаться на помощь своих семей, сообщает Lenta.ru.

Шаманов описал ситуацию в армии как «похожую на партизанский отряд», подчеркивая недопустимо низкое качество выдаваемой формы. Он также указал на резкий контраст между бедно обмундированными солдатами и отлично экипированными генералами, которые могут позволить себе лучшее обслуживание в частных ателье.

В своём выступлении Шаманов предложил «разделить» генералов, чтобы показать общественности, как они ходят в той же форме, что и простые солдаты, если бы пришлось покупать её на собственные средства.

Депутат Госдумы Андрей Колесник также высказался по поводу ситуации, предложив возвращение к использованию ватников, особенно в преддверии зимы, отмечая, что современная форма не способна защитить солдат в холодную погоду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наличие проблем с обмундированием, подчеркнув, что принимаемые меры уже дают положительные результаты. Отдельный случай из Ханты-Мансийского автономного округа, где жена одного из военнослужащих жаловалась на отсутствие должного снаряжения, был разрешен после вмешательства губернатора Натальи Комаровой.

Эти проблемы поднимают вопросы о готовности России к продолжению военных операций и о том, насколько эффективно государство может обеспечивать своих защитников необходимым оборудованием и поддержкой.

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