Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Арестовали 43 банковских вклада: бывший замминистра Иванов может быть оштрафован на 100 млрд рублей

В Москве продолжается громкое дело бывшего заме...

kun.uz

Подписаться в Telegram

В Москве продолжается громкое дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере.

По информации, предоставленной РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, суд арестовал 43 банковских вклада в трёх российских банках, связанных с Ивановым и его окружением.

Арест имущества и вклада

Ранее адвокаты Тимура Иванова сообщали, что под арестом оказалось имущество, принадлежащее множеству лиц, включая родителей экс-замминистра. Основная сумма взятки, в которой обвиняют Иванова, превышает один миллиард рублей. В случае признания его виновным, ему грозит штраф в размере от 70 до 100 миллиардов рублей, а также конфискация всего имущества, полученного в результате коррупционных схем.

Кто ещё замешан в деле?

Тимур Иванов курировал работу военно-строительного комплекса в Минобороны, и дело о взяточничестве охватывает не только его, но и других фигурантов. Один из них — Сергей Бородин, который дал показания против Иванова. В деле фигурируют минимум два человека с таким именем. Один из них, бывший военнослужащий, полностью признал свою вину и уже возместил ущерб в размере более 940 миллионов рублей. Благодаря такому ходу, он может выйти по условно-досрочному освобождению весной следующего года.

Следствие продолжается

Тимур Иванов свою вину не признает, и дело вызывает значительный интерес общественности. Взятки, конфискация имущества и масштабные суммы коррупционных сделок ставят это расследование в центр внимания СМИ и общественности.

Дело Тимура Иванова обретает всё больший масштаб. Арест активов и показания других фигурантов дела показывают, насколько серьёзно рассматриваются коррупционные преступления в высших эшелонах власти. В то время как следствие продолжается, остаётся вопрос, насколько далеко зайдёт это дело и какие последствия оно повлечёт для участников коррупционных схем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

защита от тараканов в вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью произошел большой пожар

Интересное в Казани

3 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

установка отливов на окна в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Новости Татарстана

день назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка

Новости Татарстана

день назад

Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока

Новости Казани

15 часов назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году

Новости Татарстана

6 часов назад

На станции Тихоново 30 сентября приостановили движение поездов
Новости Казани
12 часов назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 30 сентября вагон грузового поезда сошёл с рельсов

Интересное в Казани

12 часов назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 

Новости Казани

8 часов назад

Бывший прокурор Альметьевска и Казани стал советником главы исполкома города

Новости Казани

8 часов назад

В Казани экс-главе КирМоса Миронову продлили арест до 15 декабря
На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надз...
Новости Татарстана
10 часов назад

На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надземный переход

Новости Казани

10 часов назад

В «Казэнерго» заявили о полной своей готовности к отопительному сезону

Новости Казани

11 часов назад

Педагогов Казани признали одними из лучших в РФ

Новости Татарстана

11 часов назад

В 13 школах РТ нашли кишечную палочку и стафилококк
«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне