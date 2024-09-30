Арестовали 43 банковских вклада: бывший замминистра Иванов может быть оштрафован на 100 млрд рублей

В Москве продолжается громкое дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере.

По информации, предоставленной РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, суд арестовал 43 банковских вклада в трёх российских банках, связанных с Ивановым и его окружением.

Арест имущества и вклада

Ранее адвокаты Тимура Иванова сообщали, что под арестом оказалось имущество, принадлежащее множеству лиц, включая родителей экс-замминистра. Основная сумма взятки, в которой обвиняют Иванова, превышает один миллиард рублей. В случае признания его виновным, ему грозит штраф в размере от 70 до 100 миллиардов рублей, а также конфискация всего имущества, полученного в результате коррупционных схем.

Кто ещё замешан в деле?

Тимур Иванов курировал работу военно-строительного комплекса в Минобороны, и дело о взяточничестве охватывает не только его, но и других фигурантов. Один из них — Сергей Бородин, который дал показания против Иванова. В деле фигурируют минимум два человека с таким именем. Один из них, бывший военнослужащий, полностью признал свою вину и уже возместил ущерб в размере более 940 миллионов рублей. Благодаря такому ходу, он может выйти по условно-досрочному освобождению весной следующего года.

Следствие продолжается

Тимур Иванов свою вину не признает, и дело вызывает значительный интерес общественности. Взятки, конфискация имущества и масштабные суммы коррупционных сделок ставят это расследование в центр внимания СМИ и общественности.

Дело Тимура Иванова обретает всё больший масштаб. Арест активов и показания других фигурантов дела показывают, насколько серьёзно рассматриваются коррупционные преступления в высших эшелонах власти. В то время как следствие продолжается, остаётся вопрос, насколько далеко зайдёт это дело и какие последствия оно повлечёт для участников коррупционных схем.