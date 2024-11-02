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Аптечку в авто надо будет обновить: полный перечень, что в ней должно быть

С начала 2024 года в Российской Федерации вступ...

onlinetrade.ru

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С начала 2024 года в Российской Федерации вступают в силу обновлённые требования к содержимому автомобильных аптечек, установленные Министерством здравоохранения.

Эти изменения направлены на повышение практичности и эффективности аптечек при оказании первой помощи на месте дорожно-транспортных происшествий. Обновлённый комплект включает расширенный набор перевязочных материалов и добавляет новые элементы, необходимые в экстренных ситуациях.

Основные изменения:

  • Две маски для искусственного дыхания «рот в рот» вместо одной. Это улучшит безопасность и эффективность реанимационных действий, позволяя проводить их более надёжно.
  • Изотермическое одеяло размером не менее 160×210 см добавлено в комплект для защиты пострадавших от неблагоприятных погодных условий, будь то холод или жара.
  • Блокнот и письменные принадлежности (маркер или карандаш) теперь обязательны для оперативного и точного ведения записей при оказании помощи, например, для фиксации времени наложения жгута.

Полный состав обновлённой аптечки:

  • 2 нестерильные медицинские маски
  • 2 пары нестерильных медицинских перчаток (размер M и больше)
  • 2 устройства для реанимации «рот в рот»
  • Кровоостанавливающий жгут
  • Марлевые и эластичный бинты
  • Кожный лейкопластырь
  • Изотермическое одеяло (160×210 см)
  • Ножницы: для перевязок и общего назначения
  • Инструкция по первой помощи
  • Блокнот и маркер или карандаш

Что делать со старыми аптечками?

Аптечки старого образца, которые были собраны до начала сентября 2024 года, можно использовать до начала сентября 2027 года. Это означает, что водители не обязаны немедленно заменять их, но должны будут обновить содержимое в соответствии с новыми стандартами в течение трёх лет.

Можно ли собрать аптечку самостоятельно?

Да, водители имеют право самостоятельно комплектовать аптечку, строго следуя установленному перечню и параметрам (таким как размеры бинтов и другие детали). Важно отметить, что аптечка должна содержать только средства для оказания первой помощи и не должна включать медикаменты. Выбор лекарственных препаратов (обезболивающих, жаропонижающих и т. д.) остаётся на усмотрение водителя.

Кого освобождают от обязательного наличия аптечки?

Обязанность иметь при себе аптечку первой помощи распространяется на все транспортные средства, кроме двухколёсных (мотоциклы и скутеры). Для автомобилей, рассчитанных на перевозку более восьми пассажиров, требуется наличие трёх аптечек, что подчёркивает важность готовности к оказанию помощи в случае массовых аварий.

Обновлённые требования к автомобильным аптечкам — это важный шаг Министерства здравоохранения по повышению безопасности на дорогах. Новые стандарты обеспечивают водителей необходимыми средствами для эффективного реагирования в критических ситуациях, что может спасти жизни и снизить тяжесть последствий при авариях.

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