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«Апрель и май будут аномальными»: синоптики рассказали, что ожидает россиян

«Апрель и май будут аномальными»: синоптики рассказали, что ожидает россиян

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Метеорологи предсказывают, что апрель и май этого года будут отмечены необычными погодными условиями в России, включая вероятность установления новых температурных рекордов.

Евгений Тишковец, известный специалист в области метеорологии, поделился прогнозом, согласно которому апрель обещает быть особенно теплым месяцем с температурами выше обычных, что может привести к раннему пробуждению природы.

В марте температура воздуха может побить рекорд 2007 года, достигнув свыше 17 градусов Цельсия. Такое потепление в апреле продолжится, превысив климатическую норму на 2-3 градуса. Однако в разных регионах осадки будут распределены неравномерно. В европейской части страны ожидается засушливая погода с дефицитом осадков до 40%, в то время как на Дальнем Востоке, особенно в Приморье, прогнозируется повышенная влажность и избыток дождей.

К концу апреля в страну придет арктический фронт, который принесет снижение температуры. Май прогнозируется как более прохладный месяц по сравнению с предыдущим годом, с температурами в районе 14 градусов во время майских праздников. Такие изменения в погоде требуют особого внимания и подготовки от жителей различных регионов страны.

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