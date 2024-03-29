«Апрель и май будут аномальными»: синоптики озвучили прогноз

Метеорологические прогнозы предвещают необычные погодные условия для России на предстоящие два месяца весны.

По информации от PRIMPRESS, апрель и май обещают быть полными климатических сюрпризов, с вероятностью установления новых температурных рекордов.

Евгений Тишковец, известный в кругах метеорологов, поделился, что весна 2024 года будет отмечена аномалиями по всей стране. Особенно в апреле, когда ожидается повышение температур до уровней, невиданных за последние годы, возможно, превышая 17 градусов Цельсия, что станет пробуждением природы и предвестником жаркого апреля.

По прогнозам Тишковца, апрель окажется теплее обычного на 2-3 градуса, в то время как осадки будут неоднородны по регионам. Например, в европейской части страны ожидается засуха, тогда как Приморский край столкнется с избытком влаги.

Кульминацией весенних сюрпризов станет арктическое похолодание в конце апреля, что резко понизит столбики термометров. Май тоже не принесет теплых дней, ожидается, что праздничная погода не будет радовать высокими температурами, возможно, не поднимаясь выше 14 градусов.