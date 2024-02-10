Новости России
· Алина Алмакаева

Апокалипсис в феврале и марте: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Апокалипсис в феврале и марте: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

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Прогноз погоды на последний месяц зимы и первый месяц календарной весны был представлен экспертами синоптической службы. По словам метеорологов, этот год принесет аномальный климат в феврале и марте. Специалисты гидрометцентра России представили свой новый прогноз на два ближайших месяца, где особое внимание было уделено февралю и марту, периоду перехода между двумя календарными сезонами.

В феврале, например, синоптики прогнозируют необычно теплую погоду, что не присуще этому времени года. Средняя температура во многих регионах России должна превышать норму на три-пять градусов. Кроме того, на карте была выделена аномальная зона "февральской жары", которая охватит такие крупные города, как Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Москва.

Синоптик Евгений Тишковец согласился с коллегами, но считает, что превышение климатической нормы по температуре в феврале будет незначительным — всего полтора-два градуса. Кроме того, он предсказывает, что в последний месяц зимы следует ожидать обильные снегопады, особенно в центральной России.

Аналогично, в большинстве регионов, включая Сибирь, Урал и Центр страны, следует ожидать теплую погоду и в марте. Однако в Чукотке и некоторых районах Камчатки, наоборот, ожидаются морозы и снегопады, сообщает пресс-служба "Примпресс".

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