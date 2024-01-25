Январские снегопады предупреждают о непростом лете: эколог рассказал о народных приметах зимы
ddvip.ru
Приметы и поверья о зимней погоде, которые могут рассказать людям о погоде в последующих временах года, являются частью традиционной культуры, передающейся из поколения в поколение. Pg12.ru поделился некоторыми из них:
Мороз в начале декабря:
- Сильные морозы в начале декабря могут предсказывать теплое и солнечное лето.
13 декабря:
- По поверьям, состояние погоды 13 декабря может быть индикатором общей зимы. Например, если в этот день холодно, ожидается долгая и суровая зима.
Суровый декабрь и мягкий январь:
- Если весь декабрь суров и морозен, то январь и февраль могут быть добрыми и теплыми.
Мокрый декабрь:
- «Мокрый» декабрь может предвещать влажный и сырой март.
Январские приметы:
- Солнечные и теплые дни в начале января могут предсказывать холодные и ветреные дни в начале мая.
- Морозный январь может предвестовать сильные метели в феврале.
- Чем крепче морозы в начале января, тем жарче лето.
Январские снегопады и метели:
- Частые снегопады и метели в январе, по мнению предков, могут предсказывать дождливое и сырое лето.
Урожайные приметы:
- Холодный январь может предвестовать сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов.
- Многочисленные сосульки в январе могут предсказывать хороший урожай.
Геннадий Богданов, старший научный сотрудник Государственного природного заповедника обращает внимание на то, что примет огромное количество, и некоторые из них действительно будут совпадать, а некоторые, наоборот, нет, ведь народные приметы были известны в далекие дореволюционные времена, когда наблюдения за погодой были ограничены. С изменением климата и современными методами прогнозирования, точность этих примет сильно уменьшилась.
Погода может быть подвержена воздействию различных факторов, таких как солнечная активность, вулканическая активность и землетрясения.