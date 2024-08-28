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Янтарная гадость в красивой бутылке: Роскачество озвучило худшие бренды растительного масла

Недавняя проверка Российской системы качества (...

playbookpro.ru

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Недавняя проверка Российской системы качества (Роскачество) в сфере производства растительных масел привлекла значительное внимание к вопросам качества продукции. В ходе аудита были проверены около 60 известных брендов, результаты которого обнаружили как соответствие стандартам, так и серьезные дефекты.

Основные находки проверки

Эксперты Роскачества выявили ряд проблем, начиная от мелких отклонений и заканчивая критическими нарушениями, которые могут вызывать сомнения в надежности и честности производителей. Например, в продукции некоторых брендов, таких как «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой стандарт», обнаружены значительные несоответствия между заявленным и фактическим составом.

Проблемы с составом

Особую тревогу вызывает несоответствие уровня жирных кислот, обнаруженное в маслах от «Кубань» и «Green Ray». Такие отклонения могут не только вредить здоровью потребителей, но и подрывают доверие к марке.

Положительные аспекты исследования

Среди проверенных брендов, «Слобода», «Каролина» и «Подворье» продемонстрировали высокое качество своей продукции, что позволило им заслужить высокие оценки от Роскачества. Эти компании подтвердили свою репутацию надежных производителей, уделяющих большое внимание контролю качества своих товаров.

Важность проверок качества

Результаты этой проверки подчеркивают критическую важность строгих мер контроля качества на всех этапах производства пищевых продуктов. Производители и дистрибьюторы должны не только улучшать качество своей продукции, но и увеличивать прозрачность своих процессов, чтобы восстановить и сохранить доверие потребителей.

Исследование Роскачества является напоминанием о том, что постоянное внимание к качеству и прозрачности процессов в производстве пищевых продуктов является ключевым для поддержания доверия потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания на рынке, сообщает pg11.ru.

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