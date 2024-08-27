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Янтарная гадость в красиво бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

В ходе проверки Рокачества широко известных бре...

findesk.ru

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Последняя проверка, проведенная Российской системой качества (Роскачество), значительно волнует отрасль производства растительных масел.

В ходе проверки почти 60-ти широко известных брендов, эксперты выявили не только многочисленные отклонения от установленных стандартов, но и серьезные дефекты в системе контроля качества продукции, сообщает progorod62.

Выводы исследования

Анализ показал, что большинство образцов соответствовали ожиданиям и нормам, однако были выявлены случаи, когда продукция значительно отличалась от заявленных характеристик. Эти результаты ставят под сомнение честность производителей и вызывают беспокойство о качестве продуктов.

Основные проблемы

Особенно тревожными оказались несоответствия между информацией на упаковке и реальным составом продуктов. Примеры брендов, таких как «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой стандарт» показали значительные различия, что может указывать на нарушения в процессе изготовления или даже на недобросовестное преднамеренное изменение состава продукции.

Отклонения в содержании жирных кислот, найденные в маслах «Кубань» и «Green Ray», могут представлять угрозу для здоровья потребителей и подрывают доверие к этим брендам.

Позитивные моменты

Несмотря на выявленные проблемы, некоторые производители, такие как «Слобода», «Каролина» и «Подворье», показали отличные результаты. Эти бренды были признаны Роскачеством лучшими на рынке благодаря их безупречному качеству продукции, подтверждающему их репутацию как надежных производителей.

Значение исследования

Это исследование напоминает о важности поддержания строгого контроля качества в производстве пищевых продуктов. Производители, дистрибьюторы и ритейлеры должны активно работать над улучшением качества своей продукции и повышением прозрачности своих процессов, чтобы восстановить и сохранить доверие потребителей.

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