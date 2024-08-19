Аномальный сентябрь: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени

Сентябрь 2024 года обещает принести значительные изменения в погодные условия России, отходя от традиционных климатических норм. По информации метеорологов, первый осенний месяц окажется значительно холоднее обычного, продолжая серию необычных погодных явлений, начавшуюся еще весной.

Наступление ранней осени

Уже в августе жители центральных регионов Российской Федерации начали ощущать предвестники осени, что нехарактерно для этого времени года. С наступлением сентября температурные показатели ожидаются ниже обычных значений.

Прогнозы по регионам

Метеорологи предсказывают, что ночные температуры в некоторых районах могут опуститься до заморозков, а дневные будут варьироваться от 13 до 18 градусов Цельсия. Также, в отличие от предыдущих лет, сентябрь не принесет ожидаемого бабьего лета даже в таких обычно теплых регионах, как Приморье.

Холода на юге и востоке

Южные и восточные области России также почувствуют снижение температуры. В регионах от Черноземья до Кавказа ожидается понижение столбиков термометров ниже обычного на несколько градусов, с редкими подъемами выше 20 градусов.

Сибирь и Приволжье

Для Сибири и Приволжья прогнозируется более холодная погода с частыми осадками, что еще больше усилит ощущение раннего наступления осени.

Сентябрь 2024 года определенно войдет в историю как месяц климатических неожиданностей, заставляющий жителей и гостей страны адаптироваться к более холодным и непредсказуемым погодным условиям. Эксперты рекомендуют готовиться к резкому снижению температур, особенно вечером и ночью, и следить за обновлениями погодных прогнозов.