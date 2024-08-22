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Аномальный сентябрь: метеорологи ошарашили россиян прогнозом погоды на начало осени

Метеорологические службы предсказывают, что сен...

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Метеорологические службы предсказывают, что сентябрь этого года принесет с собой значительное похолодание на территорию России, продолжая серию погодных аномалий, которые начались еще весной.

Региональный обзор изменений в климате:

В центре Российской Федерации, которые обычно радуют теплом в начале осени, температура начнет резко падать уже с конца августа. Эксперты прогнозируют, что средние температуры окажутся на несколько градусов ниже нормы.

В этом году жители Приморья не увидят традиционного «бабьего лета». Вместо этого их ожидает заметное снижение температур.

От Центрально-Чернозёмного района до Кавказа также наступит заметное похолодание. Температуры вряд ли поднимутся выше плюс 20, что намного ниже привычных для осени значений.

В регионах Сибири и Поволжья ожидается более холодная и дождливая осень, отходящая от традиционных погодных установок.

Эти предсказания подчеркивают, что первый месяц осени 2024 года обещает стать месяцем климатических неожиданностей и потребует от жителей страны быстрой адаптации к новым, более суровым погодным условиям. Резкое изменение климата в этом сезоне поставит перед россиянами задачу приспособиться к холодной и непредсказуемой погоде, делая начало осени настоящим вызовом для многих, кто привык к более теплым дням.

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