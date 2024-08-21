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Аномальный сентябрь: метеорологи ошарашили россиян прогнозом на начало осени

Метеорологи предупреждают: сентябрь текущего го...

dzen.ru

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Метеорологи предупреждают: сентябрь текущего года принесет на территорию России неожиданно холодные температуры, продолжая цепочку погодных аномалий, которые уже проявились весной и летом этого года.

Региональные особенности погоды:

Центральная Россия: В отличие от прошлогоднего теплого сентября, нынешняя осень начнется с резкого падения температур. Уже в августе в центральных регионах заметно снизились температуры, предвещая холодный сентябрь. Согласно прогнозам экспертов, средние температуры будут на несколько градусов ниже обычных для этого времени года.

Приморский край: В традиционно теплое Приморье в этом году «бабье лето» не придет. Жителям региона придется привыкать к более прохладным погодным условиям, чем обычно.

Южная часть страны: От Черноземья до Кавказа синоптики также прогнозируют похолодание. Температура редко будет подниматься выше 20 градусов, что существенно отличается от привычных осенних условий на юге.

Сибирь и Приволжье: В этих регионах ожидается более прохладная и дождливая погода, что нехарактерно для традиционного осеннего климата.

Эти прогнозы указывают на то, что сентябрь станет месяцем климатических сюрпризов, требующих от жителей России быстрой адаптации к резким изменениям погоды. В ближайшее время россиянам предстоит привыкать к более холодным и нестабильным осенним условиям, что сделает этот месяц настоящим испытанием для тех, кто привык к теплым осенним дням.

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