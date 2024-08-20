Аномальный сентябрь: метеорологи ошарашили прогнозом на начало осени

Метеорологи предоставляют прогнозы на сентябрь текущего года, ожидая необычно холодного начала осени по всей территории РФ. Это продолжение аномалий, наблюдаемых весной и летом текущего года.

Особенности погоды по регионам:

Центральная Россия: После тёплого прошлого года, текущий сентябрь обещает стремительно понижение температур. Уже в августе в регионе началось ощутимое снижение температур, сигнализирующее о приближении осени. Ожидается, что средние температуры окажутся на несколько градусов ниже обычных.

Приморье: В этом регионе, где традиционно сохраняется тепло, в этом году не следует ожидать обычного «бабьего лета».

Юг России: От Черноземья до Кавказа также прогнозируется снижение температур. Температурный столбик редко поднимется выше 20 градусов.

Сибирь и Приволжье: В этих регионах прогнозируется более прохладная погода с частыми осадками, что нехарактерно для обычной погоды.

Эти прогнозы указывают на первый осенний месяц, полный климатических неожиданностей, который потребует от жителей России адаптации к резким погодным изменениям. Таким образом, предстоящий месяц обещает быть испытанием для всех, кто привык к более стабильным и тёплым осенним условиям.