Аномальный сентябрь без бабьего лета: синоптики сделали прогноз на начало осени

Метеорологи бьют тревогу: сентябрь 2024 года обещает стать аномально холодным по всей России. Теплолюбивое бабье лето, похоже, решило взять отпуск, уступив место дождям и пронизывающим ветрам.

Уже в конце августа жители многих регионов ощутили дыхание осени. А в сентябре температуры планируют удивить еще сильнее, оказавшись на несколько градусов ниже климатической нормы.

Где ждать самых сильных холодов?

Центральная Россия: привыкшие к теплому началу осени жители центральных регионов будут вынуждены доставать теплые вещи уже в первые дни сентября. Ночные температуры будут близки к нулю, а дневные едва ли превысят +13...+18 градусов.

Юг России: даже южные регионы, от Черноземья до Кавказа, не избегнут влияния холодного фронта. Температуры окажутся на несколько градусов ниже обычного, а дни с температурой выше +20 градусов станут редкостью.

Сибирь и Поволжье: жителей этих регионов холодная погода вряд ли испугает, однако обильные дожди могут внезапно нарушить планы.

Необычная погода этого года - еще одно напоминание о том, что климат меняется, и не всегда в лучшую сторону. Эксперты призывают россиян быть готовыми к сюрпризам погоды и заранее адаптировать свои планы.