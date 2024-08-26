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Аномальный сентябрь без бабьего лета: синоптики сделали прогноз на начало осени

Метеорологи бьют тревогу: сентябрь 2024 года об...

stroumdom.ru

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Метеорологи бьют тревогу: сентябрь 2024 года обещает стать аномально холодным по всей России. Теплолюбивое бабье лето, похоже, решило взять отпуск, уступив место дождям и пронизывающим ветрам.

Уже в конце августа жители многих регионов ощутили дыхание осени. А в сентябре температуры планируют удивить еще сильнее, оказавшись на несколько градусов ниже климатической нормы.

Где ждать самых сильных холодов?

  • Центральная Россия: привыкшие к теплому началу осени жители центральных регионов будут вынуждены доставать теплые вещи уже в первые дни сентября. Ночные температуры будут близки к нулю, а дневные едва ли превысят +13...+18 градусов.
  • Юг России: даже южные регионы, от Черноземья до Кавказа, не избегнут влияния холодного фронта. Температуры окажутся на несколько градусов ниже обычного, а дни с температурой выше +20 градусов станут редкостью.
  • Сибирь и Поволжье: жителей этих регионов холодная погода вряд ли испугает, однако обильные дожди могут внезапно нарушить планы.

Необычная погода этого года - еще одно напоминание о том, что климат меняется, и не всегда в лучшую сторону. Эксперты призывают россиян быть готовыми к сюрпризам погоды и заранее адаптировать свои планы.

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