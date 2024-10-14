Аномальные морозы и сильнейшие снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму в РФ 2024-2025

Метеорологические прогнозы на зимний сезон 2024–2025 годов предвещают, что ближайшие месяцы станут свидетелями аномально низких температур и сильных осадков в виде снега, которые могут установить новые исторические рекорды.

По данным специалистов, эта зима, вероятно, окажется одной из самых холодных и снежных за последние десятилетия.

Ожидаемые условия и температурные колебания

Эксперты отмечают, что зимой ожидаются значительные колебания температур. Профессор Юрий Алексеев акцентирует внимание на том, что температурные условия будут крайне переменчивыми: от резких морозов до временных потеплений, которые могут создать ложное впечатление о мягкости зимы.

Например, Якутия испытает первые морозы уже в ноябре, где дневная температура может достигать минус 15 градусов, а ночью опускаться до минус 25 градусов. В декабре возможны температуры до минус 35 градусов. Прогнозируется, что аналогичные условия будут наблюдаться в Югре, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, где серьезные холода начнутся в конце ноября.

Москва и окрестные регионы также столкнутся с сильными холодами в начале зимнего сезона. Северо-Западный федеральный округ предусмотрительно готовится к морозам и интенсивным снегопадам.

Рекордные осадки: мнения экспертов

Метеорологи прогнозируют, что зима 2024–2025 года может стать рекордно снежной. Они подчеркивают, что особенно обильные снегопады ожидаются в центральных районах России, что потенциально может вызвать серьезные проблемы с инфраструктурой и повседневной жизнью граждан.

Первый снег, согласно прогнозам, может появиться уже в текущем месяце. Если преобладающими окажутся холодные массы, снег выпадает в первой декаде октября; теплый воздух отодвинет его появление ко второй половине месяца.

Холодные месяцы зимы

Синоптики предсказывают, что январь 2025 года станет самым холодным месяцем с температурами около минус 25 градусов, в то время как декабрь будет несколько менее суровым, с показателями до минус 17 градусов, хотя в некоторые дни возможны температуры до минус 20 градусов.

Грядущая зима обещает стать серьезным испытанием для жителей Российской Федерации из-за экстремальных погодных явлений. Научное сообщество и метеорологические службы призывают граждан принять необходимые меры для подготовки к предстоящим сложным условиям, включая обеспечение тепла в домах и на рабочих местах, а также готовность реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные сильными снегопадами и резкими температурными перепадами.

