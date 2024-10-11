Аномальные морозы и огромные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

С приближением зимы 2024-2025 годов метеорологи начали делиться своими предварительными прогнозами, и они обещают весьма суровые условия. По мнению экспертов, эта зима может стать одной из самых холодных и снежных за последние десятилетия.

Специалисты прогнозируют резкие температурные скачки и значительное количество осадков по всей стране, что потребует особой подготовки как от жителей, так и от коммунальных служб.

Аномальные морозы и нестабильная погода

Доктор географических наук Юрий Алексеев прогнозирует, что в этом году зима будет нестабильной: температуры будут резко колебаться от значительных морозов до аномально тёплых значений. Самые сильные холода ожидают северные регионы России, где, например, в Якутии уже в ноябре температура может достигать до -20 градусов днём и до -25 ночью. В начале зимы там прогнозируются ещё более суровые холода с температурами до -30...-35 градусов.

На Дальнем Востоке, в Сибири, Урале и Югре также ожидаются крепкие морозы к концу ноября. Что касается Центральной России, включая Москву, Тулу, Рязань и другие регионы, здесь также прогнозируются морозы в декабре и январе, с температурами до -20 градусов.

Рекорды по снегопадам: что ожидать?

Ожидается, что грядущая зима может стать рекордной по количеству осадков. Синоптики предполагают, что за весь сезон на территории России выпадет максимальное количество снега за всю историю метеорологических наблюдений с 18 века. Особенно снежной станет центральная часть страны, где регионы могут буквально утонуть в снегу. По словам синоптика Александра Ильина, первый снег может выпасть в начале октября, в зависимости от воздушных масс, но к середине месяца осадки точно начнутся.

Самый холодный месяц, по долгосрочным прогнозам, — это январь, когда температуры могут опускаться до -25 градусов и ниже, особенно в северных и восточных регионах России. В декабре же температурные колебания будут наблюдаться в пределах -10...-17 градусов, но в некоторые дни возможно падение до -20.

Подготовка к зиме: советы от синоптиков

В преддверии такой снежной и морозной зимы, эксперты рекомендуют тщательно подготовиться. Жителям северных и центральных регионов необходимо заблаговременно проверять системы отопления, утеплять дома и готовить автомобили к работе в условиях низких температур. Коммунальные службы должны быть готовы к уборке снега и поддержанию дорог в проезжем состоянии, чтобы избежать коллапсов.

Зима 2024-2025 годов обещает стать одной из самых суровых за последние десятилетия. Ожидаются рекордные морозы и обильные снегопады по всей стране, что потребует повышенного внимания к подготовке и мерам безопасности. Важно быть готовым к резким изменениям погоды и серьёзным морозам, особенно в северных и центральных регионах.