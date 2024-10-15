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Аномальные морозы и огромные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на наступающую зиму 2024-2025

По прогнозам метеорологов, зимний сезон 2024-20...

vsegda-pomnim.com

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По прогнозам метеорологов, зимний сезон 2024-2025 годов станет одним из самых холодных и снежных за последние десятилетия.

Температурные колебания принесут как резкие понижения, так и неожиданные тепловые всплески, особенно ощутимые в северных регионах России.

Особенности предстоящих морозов

Как отмечает Юрий Алексеев, доктор географических наук, самые сильные морозы ударят по Якутии, где уже в ноябре столбики термометров покажут до -25 градусов ночью. Подобные условия распространятся и на другие регионы, включая Югру, Дальний Восток, Сибирь и Урал, где также ожидаются значительные похолодания.

Зимние осадки: новые рекорды

Эксперты предсказывают, что предстоящая зима может принести рекордное количество осадков. Александр Ильин, синоптик, утверждает, что зима может стать самой снежной за всю историю наблюдений с 1722 года. Ожидается, что центральные регионы России особенно сильно пострадают от снегопадов, что создаст трудности в передвижении.

Месячные проекции и температуры

Декабрь начнется с относительно мягких -10...-17 градусов, но периодически температура может опускаться до -20 градусов. Январь обещает быть самым холодным месяцем, с ожидаемыми -20...-25 градусами в среднем.

Стратегии подготовки к зиме

В преддверии зимы жители должны принять меры для утепления своих домов, подготовки автомобилей к зимним условиям, и планирования поездок с учетом прогнозируемых условий. Рекомендуется:

  • Утепление жилищ: обеспечение дополнительной теплоизоляции окон, дверей и других потенциальных мест утечки тепла.
  • Подготовка автомобилей: проверка антифриза, тормозной системы и шин, предназначенных для зимних условий.
  • Логистика и безопасность: составление планов поездок с учетом погодных условий, избегание длительных поездок в периоды ожидаемых сильных снегопадов.

Эти меры помогут минимизировать риски и обеспечат безопасность в течение суровых зимних месяцев.

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