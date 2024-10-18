Аномальные морозы и колоссальные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

Зима 2024-2025 годов прогнозируется как одна из самых суровых за последние десятилетия. Эксперты предвещают значительные морозы и рекордные снегопады, что может представлять вызовы для жителей России, особенно в центральных и северных регионах.

Погодные колебания наступающей зимы

По данным климатологов, предстоящий зимний сезон характеризуется нестабильностью и экстремальными температурными перепадами. Доктор географических наук Юрий Алексеев указывает на ожидаемые колебания: температура воздуха будет колебаться от аномально холодных до необычайно теплых периодов за короткие промежутки времени.

Прогноз по регионам

Север Российской Федерации: Якутия столкнется с ранними морозами уже в ноябре, с температурами до -25C ночью. К началу декабря меркурий в термометрах может опуститься до -35C.

Центральная Россия и Москва: морозы ударят в начале зимы, ожидается много снега. Синоптик Александр Ильин предупреждает о возможности рекордных снегопадов, которые могут вызвать сложности с транспортом.

Сибирь и Урал: здесь также прогнозируются сильные морозы уже с конца ноября.

Первый снег и осадки

По словам Ильина, время первого снега будет зависеть от доминирования холодных или теплых воздушных масс. Если холод преобладает, первый снег может упасть в начале октября. В противном случае, если будет теплее, первые снежинки могут появиться только к середине октября.

Как готовиться к предстоящей зиме?

Эксперты рекомендуют готовиться к зиме основательно, включая проверку систем отопления, покупку зимней одежды и подготовку автомобиля к холодам. Также стоит следить за обновлениями погодных прогнозов, чтобы быть в курсе изменений.

Хотя предсказывать погоду на длительный период сложно, текущие модели и анализы указывают на вероятность экстремальной зимы в 2024-2025 годах. Такая перспектива требует серьёзной подготовки и возможно, пересмотра некоторых аспектов жизнедеятельности в регионах с ожидаемыми сильными морозами и снегопадами.