Новости России
· Алина Алмакаева

Аномальное начало весны: синоптики рассказали, какая погода нас ждёт в начале марта

Аномальное начало весны: синоптики рассказали, какая погода нас ждёт в начале марта

gochs24.ru

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Прогнозы синоптиков указывают на то, что март будет необычно холодным и продолжительным. Ожидается, что в первой половине марта температура в центральной части России опустится до 10 градусов ниже нуля, а на севере страны будут зафиксированы морозы до минус 30 градусов. Однако в дальнем востоке, Сибири и на Урале сильного похолодания не ожидается, хотя значительные снегопады будут наблюдаться в этих регионах.

Известный синоптик Евгений Тишковец также прогнозирует, что март будет продолжением метеорологической зимы. Он предсказывает несколько вторжений арктического воздуха, вызывающих аномальные морозы. Это означает, что весна придет гораздо позже обычного.

Таким образом, март 2024 года обещает быть холодным и снежным в большей части России, хотя некоторые регионы, такие как дальний восток, Сибирь и Урал, могут не ощутить сильного похолодания, но будут столкнуться с значительными осадками.

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