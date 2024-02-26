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· Ульяна Сенько

Аномальное начало весны: синоптики рассказали, к чему готовиться уже с 1 марта

Аномальное начало весны: синоптики рассказали, к чему готовиться уже с 1 марта

fromprc.ru

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Российские метеорологи прогнозируют, что наступление весны в марте обещает принести с собой захватывающее природное зрелище. Этот первый месяц весны удивит россиян своими необычными погодными явлениями.

По прогнозам, большинство регионов российского государства ожидает прохладная и продолжительная весна, которая скорее напомнит зиму. В центральных областях страны столбики термометров в первой половине марта могут опуститься до 10 градусов ниже нуля, а на севере прогнозируются морозы до минус 30 градусов. Вместе с тем в областях Дальнего Востока, Сибири и Урала холодов уже не будет, но прогнозируются сильные снегопады.

Евгений Тишковец, ведущий синоптик России, заявил, что март 2024 года будет продолжением зимы в метеорологическом плане. По его мнению, арктические воздушные массы неоднократно будут нарушать обычный климатический баланс, вызывая сильные холода, и весна придет значительно позже обычного.

Тем не менее, такая необычная весна может принести с собой и удивительные природные явления, такие как красивые снежные пейзажи, ледяные образования и яркое солнце, которое начинает все сильнее согревать. В любом случае, весна в России всегда остается загадочным временем, полным неожиданностей и сюрпризов, в котором природа пытается нам показать всю свою красоту и величие.

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