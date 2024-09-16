Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Аномальное бабье лето с 16 сентября: на Россию надвигается рекордная 30-градусная жара

В ближайшие дни Россия ожидает невиданное ранее...

yahoo.com

Подписаться в Telegram

В ближайшие дни Россия ожидает невиданное ранее повышение температур, которое может оказаться рекордным для сентября. По информации синоптиков, такое тепло свойственно скорее летним месяцам.

Аналитики 360.ru исследовали причины такого явления и нашли способы адаптации к неожиданной осенней жаре.

Текущий прогноз погоды: мнения экспертов

По словам Татьяны Поздняковой, главного метеоролога портала «Метеоновости», в столичном регионе следует ожидать усиление атмосферного давления из-за действия антициклона.

«В предстоящие выходные прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночные температуры будут колебаться между 14 и 17 градусами, а днем поднимутся до 25–27 градусов,» — поделилась она.

Особое внимание уделено потенциальному рекорду температур: «Если столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов, это будет значить побитие рекорда. Такое тепло на 6–7 градусов выше обычной температуры для этого времени года,» — добавила Позднякова.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», уточнил, что последний раз подобная тепловая аномалия наблюдалась более ста лет назад.

«Мы можем быть свидетелями истории, поскольку последний раз такая жара была зафиксирована в 1909 году,» — отметил он в своем Telegram-канале.

Происхождение аномальной жары

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», объяснил, что аномальное тепло связано с долгосрочным воздействием антициклона, который влияет на погоду в ряде регионов, включая Урал и Западную Сибирь.

«Это явление продолжается уже две недели и, по всей видимости, продлится еще около недели. Однако это не бабье лето, а скорее продление летнего периода,» — подчеркнул Шувалов.

Советы по адаптации к жаре

Андрей Кондрахин, врач-кардиолог, предложил несколько стратегий для снижения негативного воздействия жары:

  • Гидратация: пейте воду маленькими глотками каждые 5-7 минут, чтобы избежать дегидратации без дополнительной нагрузки на сердце.
  • Избегайте стимуляторов: сократите потребление кофе, крепкого чая и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию.
  • Уменьшите физические нагрузки:в жару организм тратит больше энергии на охлаждение, поэтому лучше перенести активные занятия на более прохладное время.
  • Следите за здоровьем: особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. В жару кровь становится гуще, что увеличивает нагрузку на сердце.

Жара как вызов и новая реальность

Необычно тёплая осень в России наводит на размышления о возможных изменениях климата. Важно приспосабливаться к новым условиям и придерживаться рекомендаций экспертов для поддержания здоровья и комфорта в меняющемся мире.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

вентиляционные решетки с ловушками для тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Новости России

3 дня назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

самооборона для подростков в Москве

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане девочка оглохла после вакцинации

Новости Татарстана

20 часов назад

На начало недели в Татарстане прогнозируют туман и ветер
Новости Татарстана
2 дня назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Татарстана

час назад

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил «завтра-послезавтра» подать тепло

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Казани

4 часа назад

Аномальная жара в Казани не побила рекорд

Новости Казани

4 часа назад

На Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу
Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
3 часа назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане обнаружили гигантских кузнечиков

Новости Казани

день назад

Жители Советского района в Казани на сутки останутся без воды

Новости Татарстана

день назад

87 населенных пунктов Татарстана получат доступ к интернету
ИИ-помощник МТС Линк проконспектирует онлайн-вс...
Важное в РТ
5 дней назад

ИИ-помощник МТС Линк проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное
Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю ...
Новости Казани
3 часа назад

Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей