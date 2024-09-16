Аномальное бабье лето с 16 сентября: на Россию надвигается рекордная 30-градусная жара

В ближайшие дни Россия ожидает невиданное ранее повышение температур, которое может оказаться рекордным для сентября. По информации синоптиков, такое тепло свойственно скорее летним месяцам.

Аналитики 360.ru исследовали причины такого явления и нашли способы адаптации к неожиданной осенней жаре.

Текущий прогноз погоды: мнения экспертов

По словам Татьяны Поздняковой, главного метеоролога портала «Метеоновости», в столичном регионе следует ожидать усиление атмосферного давления из-за действия антициклона.

«В предстоящие выходные прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночные температуры будут колебаться между 14 и 17 градусами, а днем поднимутся до 25–27 градусов,» — поделилась она.

Особое внимание уделено потенциальному рекорду температур: «Если столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов, это будет значить побитие рекорда. Такое тепло на 6–7 градусов выше обычной температуры для этого времени года,» — добавила Позднякова.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», уточнил, что последний раз подобная тепловая аномалия наблюдалась более ста лет назад.

«Мы можем быть свидетелями истории, поскольку последний раз такая жара была зафиксирована в 1909 году,» — отметил он в своем Telegram-канале.

Происхождение аномальной жары

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», объяснил, что аномальное тепло связано с долгосрочным воздействием антициклона, который влияет на погоду в ряде регионов, включая Урал и Западную Сибирь.

«Это явление продолжается уже две недели и, по всей видимости, продлится еще около недели. Однако это не бабье лето, а скорее продление летнего периода,» — подчеркнул Шувалов.

Советы по адаптации к жаре

Андрей Кондрахин, врач-кардиолог, предложил несколько стратегий для снижения негативного воздействия жары:

Гидратация: пейте воду маленькими глотками каждые 5-7 минут, чтобы избежать дегидратации без дополнительной нагрузки на сердце.

Избегайте стимуляторов: сократите потребление кофе, крепкого чая и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию.

Уменьшите физические нагрузки:в жару организм тратит больше энергии на охлаждение, поэтому лучше перенести активные занятия на более прохладное время.

Следите за здоровьем: особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. В жару кровь становится гуще, что увеличивает нагрузку на сердце.

Жара как вызов и новая реальность

Необычно тёплая осень в России наводит на размышления о возможных изменениях климата. Важно приспосабливаться к новым условиям и придерживаться рекомендаций экспертов для поддержания здоровья и комфорта в меняющемся мире.