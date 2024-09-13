Аномальное бабье лето с 16 сентября: на нас идет рекордная 30-градусная жара

В ближайшие дни жители России столкнутся с необычно высокой для сентября жарой. Синоптики прогнозируют, что температура может побить многолетние рекорды. Почему осень преподнесла такой сюрприз и как справиться с жарой в городских условиях, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды: что говорят эксперты

Атмосферное давление в столице будет повышаться, что связано с влиянием антициклона, рассказала метеоролог и главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В пятницу и выходные дни ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры в городе составят 14–17 градусов, по области — 12–17 градусов,» — уточнила она.

Дневные температуры порадуют любителей тепла: в пятницу прогнозируется 25–27 градусов, в субботу — 24–26, а в воскресенье снова 25–27 градусов. В Подмосковье разброс температур будет от 22 до 27 градусов.

«Не исключено, что в пятницу мы можем установить или повторить температурный рекорд, если столбики термометров достигнут 27 градусов. Это на 6–7 градусов выше климатической нормы для этого времени года. Погода будет напоминать конец августа,» — отметила Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая жара в сентябре наблюдалась в последний раз 115 лет назад.

«Ожидается либо повторение, либо обновление рекорда тепла для 13 сентября, установленного в 1909 году с показателем 27,4 градуса», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Однако уже на следующей неделе температура начнет снижаться и приблизится к обычным значениям для сентября. Осадков при этом не ожидается.

Причины аномальной жары

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что причиной столь теплой осени является антициклон, влияющий на погоду не только в столичном регионе, но и на Урале и в Западной Сибири.

«Этот устойчивый гребень высокого давления наблюдается уже две недели и сохранит свое влияние еще на неделю. Но это не бабье лето, а скорее продолжение календарного лета, так как температуры соответствуют середине августа», — подчеркнул Шувалов.

Как пережить жару в городе

Жара в мегаполисе может стать серьезным испытанием для организма. Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал несколько советов по тому, как минимизировать негативные последствия высокой температуры.

Пить больше воды: обезвоживание — основная проблема в жаркую погоду. Носите с собой бутылку воды и делайте небольшие глотки каждые 5–7 минут. Избегайте пить сразу большое количество, чтобы не перегружать сердце. Отказаться от стимуляторов: кофе, крепкий чай и алкоголь способствуют обезвоживанию. Постарайтесь ограничить их потребление. Снизить физическую активность: в жару мышцы выделяют больше тепла, что может усугубить состояние. По возможности, уменьшите физические нагрузки. Берегите здоровье: людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно осторожными. «Важно двигаться меньше и пить больше воды. Жара делает кровь гуще, и сердцу труднее ее перекачивать», — предупреждает врач.

Хорошей новостью является то, что осенняя жара легче переносится благодаря более прохладным вечерам. Это отличное время для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Аномальная жара в сентябре — явление редкое, но не беспрецедентное. Важно быть готовым к погодным сюрпризам и знать, как защитить себя и своих близких от негативных последствий. Следуйте рекомендациям специалистов и оставайтесь здоровыми.

