Аномальное бабье лето с 13 сентября: на россиян надвигается рекордная 30-градусная жара

Шикарная погода возвращается в регионы России, обещая нам необычно жаркую середину сентября. Об этом кратко и ярко рассказала главный специалист Московского метеобюро. По прогнозам синоптиков, на ближайшие дни нас ждёт солнечная и сухая погода с температурами, больше подходящими для июля, чем для осени.

Какой будет погода на неделе?

Понедельник порадует москвичей и жителей Подмосковья температурами до +28 градусов. День будет солнечным и теплым, но утренние часы принесут свежесть — в некоторых районах столбики термометров снизятся до +3 градусов, так что для тех, кто выходит на работу рано, не лишними будут ветровки или кофты.

Уже с четверга нас ждет что-то невероятное: осенний календарь внезапно уступит место летнему зною.

Четверг, 12 числа, обещает до +29 градусов, а в пятницу 13-го — настоящая сенсация: жара до +30 градусов. Даже ночью воздух останется теплым, как в июле — от +13 до +18 градусов. Дожди не предвидятся, так что москвичам пока можно забыть про зонты и продолжать наслаждаться летней одеждой.

Прогноз на выходные тоже радует: температуры до +29 градусов, без осадков. А специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что такое «сентябрьское лето» продлится до конца второй декады месяца. Летняя одежда по-прежнему будет актуальна.

Рекорды под угрозой

Погода в Москве уже на 4 градуса теплее обычной нормы для сентября, и есть все шансы, что этот месяц станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. За последние 145 лет в столице не раз фиксировались высокие температуры, но по данным Гидрометцентра, 2024 год может установить новый рекорд.

Дата Максимальная t° за 145 лет Что обещают сейчас 9 сентября +28,2C (1938) +28C 10 сентября +29,5C (1909) +27C 11 сентября +27,8C (1909) +27C 12 сентября +26,4C (1932) +29C 13 сентября +27,4C (1909) +30C 14 сентября +27,1C (1955) +29C

Почему такая погода?

Синоптики объясняют необычайную жару влиянием огромного антициклона, который с конца прошлой недели находился над Московской областью. Этот атмосферный вихрь высокого давления не только защищает регион от дождей, но и приносит с собой теплые воздушные массы с юга, усиливая зной.

По мнению Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометеорологического центра России, сентябрьская жара ощущается менее интенсивно, чем летняя. Поэтому, хотя температура поднимется до +30, эта погода будет восприниматься скорее как приятное продолжение лета.

Что это значит для москвичей?

Для большинства жителей столицы такая погода — повод продлить лето, продолжить отдых на природе и провести время на свежем воздухе. Пока зонты можно оставить дома, а легкая одежда останется актуальной ещё несколько недель. Но стоит помнить, что с жарой приходит и сухость, поэтому специалисты советуют следить за гидратацией и не забывать о защите кожи от ультрафиолетового излучения.

Ждет ли нас продолжение такой «сентябрьской сказки» дальше, покажет время, но одно можно сказать точно: погода этой недели уже вошла в историю как одна из самых аномально теплых для начала осени, сообщает «Комсомольская правда».