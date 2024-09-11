Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Аномальное бабье лето с 13 сентября: на нас надвигается рекордная 30-градусная жара

Осень 2024 года в России началась с необычно вы...

livejournal.com

Подписаться в Telegram

Осень 2024 года в России началась с необычно высоких температур. Прогнозы Гидрометцентра предвещают, что во многих городах страны температура воздуха может достичь +30 градусов Цельсия уже к 13 сентября, что является аномальным явлением для этого времени года и становится предметом обширных дискуссий среди экспертов и населения.

Высокие температуры на пороге холодов

По словам Татьяны Позднякова, ведущего метеоролога Московского бюро погоды, беседующего с KP.RU, следующая неделя принесет ясную и сухую погоду в столице и прилегающих районах. «Ожидается, что в начале недели столбики термометров покажут около +26...+28 градусов, а утром температура может опуститься до +3 градусов», — уточнила Позднякова.

К концу недели температура воздуха предполагается увеличиться до +29...+30 градусов. Ночные температуры также будут достаточно высокими для этого времени года, оставаясь в пределах +13...+18 градусов, что напоминает летний период.

Механизмы формирования аномалии

Эксперты связывают такую теплую погоду с мощным антициклоном, который сформировался над Московской областью на прошлой неделе и теперь перемещается на юго-восток. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, пояснил: «Антициклон способствует притоку теплых и сухих воздушных масс с юга, обусловливая повышение температур».

Особенности сентябрьского тепла

«Сентябрьская жара отличается от летней тем, что она присутствует только несколько часов в середине дня, делая ее более переносимой для горожан», — добавил Вильфанд.

Влияние на повседневную жизнь и агрокультуру

Этот необычно теплый сентябрь предоставляет возможность жителям России продолжить наслаждение летними радостями, отложив на время переход к зимнему гардеробу и продолжая активный отдых на свежем воздухе. Также это время благоприятно для аграрной деятельности, продлевая сезон сбора урожая, что критически важно для фермеров и садоводов.

Перспективы и изменения климата

Такие температурные аномалии могут быть знаком изменения климатических условий, что, возможно, будет влиять на смену сезонов в ближайшие годы. Эти теплые дни, возможно, войдут в историю метеонаблюдений России как одно из наиболее запоминающихся явлений, подчеркивая необходимость адаптации к новым погодным условиям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

день назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

как прикрепить сетку от тараканов на ветиляционной решетке в ванной комнате

Новости Казани

день назад

Экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

обшивка сайдингом цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Казани

день назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

5 часов назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 10 сентября введены временные ограничения
Новости Татарстана
2 дня назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Татарстана

3 часа назад

За 2 месяца в Татарстане перехватили 168 сигналов об угрозе БПЛА

Интересное в Казани

день назад

Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайды от специалиста агентства недвижимости

Новости Казани

3 часа назад

Стало известно, когда iPhone 16 появится в магазинах Казани

Новости Казани

4 часа назад

До середины июня 2025 года ограничено движение по улице Р. Яхина
В Татарстане зимой появится новый горнолыжный к...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане зимой появится новый горнолыжный курорт с 3 трассами

Новости Казани

4 часа назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

Новости Казани

21 час назад

На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан
Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появ...
Важное в РТ
4 дня назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани
Новости Казани
5 часов назад

Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани