Аномальное бабье лето с 13 сентября: на нас идет рекордная 30-градусная жара

В начале осени 2024 года россияне столкнутся с аномально теплой погодой. По прогнозам Гидрометцентра России, к 13 сентября столбики термометров в некоторых городах страны покажут до +30 градусов Цельсия. Эксперты считают такое тепло для сентября необычным явлением.

Тёплая встреча осени: детали прогноза

Татьяна Позднякова, ведущий специалист Московского метеорологического бюро, в беседе с корреспондентом KP.RU поделилась, что грядущая неделя в столице и Подмосковье ожидается ясной и сухой. Понедельник порадует жителей температурой в районе +26...+28 градусов, при этом утренние часы могут быть прохладными, с температурой около 3 градусов выше нуля.

В течение недели тепло будет нарастать: во вторник и среду температура воздуха составит +25...+27 градусов, а к четвергу и пятнице, 12 и 13 сентября, ожидается подъем до +29 и +30 градусов соответственно. Ночные температуры также будут комфортными, как в разгар лета — от +13 до +18 градусов.

Антициклон и его роль в погодных изменениях

По словам экспертов, такая погода обусловлена действием мощного и устойчивого антициклона, который в конце прошлой недели сформировался над Московской областью и постепенно перемещается на юго-восток. Это обеспечивает приток теплых и сухих воздушных масс с юга и способствует сохранению высокой температуры.

Комментарий эксперта: жара будет приятной

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, отмечает, что особенность сентябрьской жары заключается в ее кратковременности в течение дня. В отличие от лета, когда высокая температура держится всё время, в сентябре она наблюдается лишь несколько часов в середине дня. Это делает тепло более приятным и терпимым для городских жителей.

Предстоящая неделя в Москве и других регионах России обещает стать одной из самых теплых в истории метеонаблюдений для этого времени года. Такая погода дает возможность жителям наслаждаться осенним теплом немного дольше, откладывая на время зимнюю одежду. Согласно метеорологам, сентябрьская жара может продлиться до конца второй декады месяца, предоставляя прекрасную возможность для активного отдыха на свежем воздухе.

