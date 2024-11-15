Аномальная жара придёт в Россию в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые готовит зима 2024

Согласно последним прогнозам синоптиков, жителей столицы России ожидает необычно теплая зима.

Эксперты предсказывают, что температура воздуха в декабре, январе и феврале будет значительно выше климатической нормы, что является нестандартным явлением для этого времени года.

Температурные аномалии

Прогнозы синоптиков указывают на то, что средняя температура в декабре превысит норму на 3 градуса, в январе — на 7 градусов, а в феврале — на 2 градуса. Это предвещает москвичам и гостям города одни из самых мягких холодных месяцев за последние годы.

Ожидаемые погодные условия

Не смотря на повышенные температуры, декабрь обещает быть богатым на снегопады. Ожидается, что в первый зимний месяц выпадет снег в течение 19 дней, что сопоставимо с историческими данными последних десяти лет. Также прогнозируется 12 пасмурных дней в декабре, что добавит зимнему месяцу характерной московской мрачности.

Первый снег

Что касается первого снега, то синоптик Роман Вильфан предостерегает от спешных прогнозов. По его словам, точные даты первых снегопадов предсказать сложно, но, учитывая общую тенденцию к снижению температуры, стоит ожидать их в традиционные сроки.

Таким образом, предстоящая зима в Москве анонсируется как период с относительно высокими температурами и частыми снегопадами, что может стать причиной изменений в городской инфраструктуре и повседневной жизни горожан. Подготовка к таким условиям заранее поможет избежать многих проблем и сделать зимние месяцы более комфортными и безопасными.