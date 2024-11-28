Аномальная жара придёт в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые приготовила зима 2024-2025
PROKAZAN
Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима для столичного региона станет довольно мягкой и комфортной. Температура воздуха в Москве в декабре, январе и феврале будет заметно превышать климатическую норму, а обилие снегопадов добавит зимнего настроения.
Температура выше нормы: детали прогноза
Декабрь: температура воздуха будет на 3C выше средней многолетней нормы. В ночные часы столбики термометров опустятся до -10C, а днём будет в пределах -5C.
Январь: самый тёплый месяц зимы. Средняя температура поднимется на целых 7C выше обычных показателей.
Февраль: завершающий зимний месяц также окажется мягким — температура превысит норму на 2C.
Этот прогноз подтверждает, что зима будет не такой суровой, как в прошлые годы, благодаря текущим климатическим процессам.
Декабрь: снегопады и ветра
Синоптики выделяют декабрь как наиболее снежный месяц этой зимы:
19 дней с осадками: длительные снегопады станут привычным явлением для москвичей.
12 пасмурных дней: периодические прояснения сменятся плотной облачностью.
Ветреная погода: порывы ветра могут усилить ощущение холода и затруднить прогулки.
Эти погодные условия типичны для московского региона, однако в этом году обилие осадков будет более выраженным.
Когда ждать первый снег?
Роман Вильфанд, известный метеоролог, отметил, что делать точный прогноз даты первых снежных осадков пока рано. Однако вероятность обильных снегопадов в декабре высока, и зима, скорее всего, начнётся с классических снежных пейзажей.
Особенности зимнего сезона
Зима 2024–2025 в Москве будет выделяться следующими характеристиками:
Тёплая погода: сильные морозы обойдут регион стороной.
Снежные пейзажи: обилие осадков сделает декабрь настоящим зимним месяцем.
Порывистый ветер: регулярные ветра добавят погоде характерной динамики.
Как подготовиться к мягкой зиме?
Выбирайте подходящую одежду: лёгкая зимняя куртка или пальто вместо громоздкой верхней одежды помогут чувствовать себя комфортно.
Следите за дорогами: обильные снегопады могут привести к образованию наледи и затруднить движение.
Планируйте выходы заранее: погодные условия могут повлиять на дорожную ситуацию и транспорт.
Предстоящая зима в Москве обещает быть мягкой и уютной. Умеренные морозы, частые снегопады и отсутствие экстремальных холодов сделают зимний сезон более комфортным. Жителям остаётся только наслаждаться атмосферой снежного города, наблюдая за красивыми зимними пейзажами.
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