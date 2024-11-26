Аномальная жара придёт в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые приготовила зима 2024
23.mchs.gov.ru
Согласно прогнозам метеорологов, предстоящая зима 2024–2025 годов обещает быть удивительно мягкой в климатическом плане. Жителей Москвы ожидают аномально высокие температуры для зимнего периода, а декабрь принесёт обилие снегопадов и ветров.
Это делает зиму благоприятной для любителей прогулок и зимних активностей, но требует готовности к погодным сюрпризам.
Температурные прогнозы: тепло, как не бывало
Метеорологи прогнозируют превышение климатических норм на протяжении всех зимних месяцев:
- Декабрь: температура будет выше средней на 3 градуса, ожидается диапазон от -5 C до -10 C.
- Январь: станет самым тёплым месяцем зимы с превышением нормы на 7 градусов.
- Февраль: хоть и завершит сезон с потеплением в среднем на 2 градуса, но останется менее снежным.
Такая погода, по словам экспертов, обусловлена глобальными климатическими изменениями и изменениями циркуляции воздушных масс в северных широтах.
Декабрь: снежный старт зимы
Декабрь станет месяцем, насыщенным снегопадами и ветрами. Ожидается:
- 19 дней снегопадов, что соответствует многолетней статистике.
- 12 пасмурных дней с переменной облачностью.
- Ветер и обильные осадки будут главной особенностью этого периода.
Для любителей зимних видов спорта это хорошая новость: снегопады обеспечат комфортные условия для катания на лыжах и санках.
Когда выпадет первый снег?
Роман Вильфанд, ведущий специалист Гидрометцентра, пока воздерживается от точных прогнозов относительно первого снега. «Всему своё время», — комментирует эксперт. Однако с учётом ожидаемого характера декабря, первый снег, вероятнее всего, появится в начале месяца и станет сигналом к началу зимы.
Чего ждать в январе и феврале?
- Январь: благодаря высокому превышению нормы этот месяц может напоминать позднюю осень с периодическими морозами.
- Февраль: станет переходным периодом от зимы к весне, с меньшим количеством осадков и более стабильной погодой.
Как подготовиться к такой зиме?
- Одевайтесь по погоде. Несмотря на относительное тепло, декабрь принесёт ветра, поэтому одежда должна быть удобной и защищать от холода.
- Следите за дорогами. Снегопады и температурные колебания могут привести к обледенению и ухудшению дорожной ситуации.
- Планируйте активный отдых. Обилие снега сделает эту зиму благоприятной для катания на лыжах, сноуборде или прогулок по заснеженным паркам.
Зима 2024–2025 годов обещает быть мягкой и приятной, с небольшими отклонениями от привычного климата. Особенно снежным и ветреным будет декабрь, что создаст зимнюю атмосферу для праздников. Однако, несмотря на общее потепление, стоит помнить, что зима всё же остаётся зимой: готовьтесь к морозным дням, но наслаждайтесь её мягким характером.
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