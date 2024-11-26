Аномальная жара придёт в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые приготовила зима 2024

Согласно прогнозам метеорологов, предстоящая зима 2024–2025 годов обещает быть удивительно мягкой в климатическом плане. Жителей Москвы ожидают аномально высокие температуры для зимнего периода, а декабрь принесёт обилие снегопадов и ветров.

Это делает зиму благоприятной для любителей прогулок и зимних активностей, но требует готовности к погодным сюрпризам.

Температурные прогнозы: тепло, как не бывало

Метеорологи прогнозируют превышение климатических норм на протяжении всех зимних месяцев:

Декабрь: температура будет выше средней на 3 градуса, ожидается диапазон от -5 C до -10 C.

Январь: станет самым тёплым месяцем зимы с превышением нормы на 7 градусов.

Февраль: хоть и завершит сезон с потеплением в среднем на 2 градуса, но останется менее снежным.

Такая погода, по словам экспертов, обусловлена глобальными климатическими изменениями и изменениями циркуляции воздушных масс в северных широтах.

Декабрь: снежный старт зимы

Декабрь станет месяцем, насыщенным снегопадами и ветрами. Ожидается:

19 дней снегопадов, что соответствует многолетней статистике.

12 пасмурных дней с переменной облачностью.

Ветер и обильные осадки будут главной особенностью этого периода.

Для любителей зимних видов спорта это хорошая новость: снегопады обеспечат комфортные условия для катания на лыжах и санках.

Когда выпадет первый снег?

Роман Вильфанд, ведущий специалист Гидрометцентра, пока воздерживается от точных прогнозов относительно первого снега. «Всему своё время», — комментирует эксперт. Однако с учётом ожидаемого характера декабря, первый снег, вероятнее всего, появится в начале месяца и станет сигналом к началу зимы.

Чего ждать в январе и феврале?

Январь: благодаря высокому превышению нормы этот месяц может напоминать позднюю осень с периодическими морозами.

Февраль: станет переходным периодом от зимы к весне, с меньшим количеством осадков и более стабильной погодой.

Как подготовиться к такой зиме?

Одевайтесь по погоде. Несмотря на относительное тепло, декабрь принесёт ветра, поэтому одежда должна быть удобной и защищать от холода.

Следите за дорогами. Снегопады и температурные колебания могут привести к обледенению и ухудшению дорожной ситуации.

Планируйте активный отдых. Обилие снега сделает эту зиму благоприятной для катания на лыжах, сноуборде или прогулок по заснеженным паркам.

Зима 2024–2025 годов обещает быть мягкой и приятной, с небольшими отклонениями от привычного климата. Особенно снежным и ветреным будет декабрь, что создаст зимнюю атмосферу для праздников. Однако, несмотря на общее потепление, стоит помнить, что зима всё же остаётся зимой: готовьтесь к морозным дням, но наслаждайтесь её мягким характером.

