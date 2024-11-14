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Аномальная жара придёт в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые готовит зима 2024-2025

Москва готовится к одной из самых тёплых зим за...

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Москва готовится к одной из самых тёплых зим за последние десятилетия, согласно последним данным от метеорологов. Средняя температура воздуха в предстоящие месяцы превысит климатическую норму, обещая москвичам зиму без крайних морозов.

Декабрь принесёт столичному региону температуру на 3 градуса выше нормы, с колебаниями от -5 до -10 градусов. Несмотря на тёплый прогноз, этот месяц будет богат на снегопады — ожидается до 19 дней с осадками. Также предсказываются 12 пасмурных дней, что ставит декабрь в лидеры по количеству снегопадов и ветреной погоды в регионе.

Январь удивит жителей столицы аномальной теплотой — температура поднимется на целых 7 градусов выше обычного. Это станет одним из самых значительных отклонений от климатической нормы за всю историю метеонаблюдений.

Февраль также останется на стороне тепла с показателями на 2 градуса выше средних, что сделает его относительно мягким завершением зимы.

Синоптик Роман Вильфан призывает население не торопиться с выводами о первом снеге, указывая на то, что природа всегда хранит место для сюрпризов. Однако текущие данные уже позволяют жителям региона готовиться к зиме, которая, по всей видимости, не принесёт суровых испытаний.

Эти изменения в погодных условиях могут быть связаны с глобальными климатическими тенденциями, и хотя тёплая зима звучит привлекательно, она также наводит на размышления о долгосрочных изменениях в климате нашей планеты.

Подготовка и меры предосторожности: несмотря на теплый прогноз, важно помнить о возможных перепадах температур и обеспечить достаточное количество теплой одежды на случай внезапных холодов. Также рекомендуется следить за обновлениями прогнозов, чтобы быть готовыми к любым погодным изменениям.

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