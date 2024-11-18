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Аномальная жара придёт в декабре: синоптики сообщили о капризах, которые готовит зима 2024

Синоптики обещают москвичам необычно теплую зим...

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Синоптики обещают москвичам необычно теплую зиму на предстоящий сезон 2023-2024 годов. Температурные показатели будут значительно выше нормы, что определенно отразится на зимних месяцах в регионе.

Средняя температура воздуха в декабре ожидается на 3 градуса выше нормы, в январе — на 7 градусов, а в феврале — на 2 градуса.

Декабрь принесет снег и ветер

Не смотря на общую теплоту, декабрь станет месяцем активных снегопадов и ветров. Ожидается, что в этот период температура будет колебаться между -5 и -10 градусами. Прогнозы указывают на 19 дней снегопадов и 12 пасмурных дней в первый зимний месяц, что согласуется с десятилетней историей климатических наблюдений в регионе.

Исторические данные и ожидания

По словам экспертов, такая погодная тенденция характерна для последних десяти лет, когда декабрь в столичном регионе часто бывает снежным и ветреным. Однако первый снег, как отмечает синоптик Роман Вильфан, все еще остается темой для спекуляций, и точные прогнозы по этому поводу пока давать рано.

Что это значит для жителей Москвы?

Предстоящая зима предлагает москвичам возможность насладиться относительно мягкими погодными условиями. Теплая погода уменьшит потребности в отоплении и, возможно, сделает зимние месяцы менее обременительными для городских коммунальных служб, несмотря на ожидаемое обилие осадков в декабре.

Эта зима обещает быть довольно комфортной для жителей Москвы, с умеренными температурами и достаточным количеством зимних осадков для поддержания новогоднего настроения. Пока синоптики советуют готовиться к зиме, как обычно, но с оптимизмом встречать предстоящие холода.

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