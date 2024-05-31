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Ангел защитил крылом: эти знаки окажутся под защитой от невзгод и бед

Лето 2024 года, в соответствии с предсказаниями астрологов, обещает быть спокойным и благоприятным временем. Начало летнего периода принесет людям множество радостных моментов, однако существует определенная вероятность неприятных сюрпризов.

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Лето 2024 года, в соответствии с предсказаниями астрологов, обещает быть спокойным и благоприятным временем. Начало летнего периода принесет людям множество радостных моментов, однако существует определенная вероятность неприятных сюрпризов.

Известная астролог Валентина Волкова заверяет представителей двух знаков зодиака, что они будут защищены от негативных воздействий. Валентина утверждает, что стрельцы и рыбы могут быть уверены в том, что летние месяцы текущего года пройдут без серьезных трудностей и разочарований.

По словам Волковой, у представителей этих знаков зодиака будет множество благоприятных возможностей, следовательно, пока что им не стоит опасаться негативных событий в своей жизни. ангел-хранитель будет охранять стрельцов и рыб, обеспечивая им защиту от жизненных трудностей.

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