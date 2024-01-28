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Ангел поможет вытянуть счастливый лотерейный билет: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых фортуна поцелует в обе щеки с 29 января

Ангел поможет вытянуть счастливый лотерейный билет: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых фортуна поцелует в обе щеки с 29 января

interesnoznatt.ru

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Российский известный астролог Павел Глоба сделал прогноз для трех знаков зодиакоа, которые станут самыми счастливыми.

Телец

Настало время для свершения всех ваших намеченных целей и задач. Сейчас лучший момент для начала работы, новых начинаний, поиска хобби и увлечений.

Лев

Львам советуют найти для себя новое дело или работу. Именно поиск себя сделает вас в этом году счастливым и поможет добиться жизненного успеха.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется слушать свое сердце. И любые ваши начинания и действия будут сопровождаться успехом.

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