Ангел поможет вытянуть счастливый лотерейный билет: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых фортуна поцелует в обе щеки с 29 января
interesnoznatt.ru
Российский известный астролог Павел Глоба сделал прогноз для трех знаков зодиакоа, которые станут самыми счастливыми.
Телец
Настало время для свершения всех ваших намеченных целей и задач. Сейчас лучший момент для начала работы, новых начинаний, поиска хобби и увлечений.
Лев
Львам советуют найти для себя новое дело или работу. Именно поиск себя сделает вас в этом году счастливым и поможет добиться жизненного успеха.
Скорпион
Скорпионам рекомендуется слушать свое сердце. И любые ваши начинания и действия будут сопровождаться успехом.