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· Алина Алмакаева

Ангел-хранитель возьмет за руку и приведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждет счастье в конце января

Ангел-хранитель возьмет за руку и приведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждет счастье в конце января

freepik.com/freepic

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Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 21 января, прогнозируя, что этот день может начаться неожиданными событиями, однако в целом пройдет спокойно. Рекомендуется уделить свободное время отдыху, чтобы набраться энергии перед наступающей рабочей неделей.

Некоторые знаки зодиака ожидает особенная активность. Например, для Львов день будет удачным для перестановки мебели в доме. Правильное расположение мебели добавит больше уюта и комфорта.

Скорпионам предстоит строить планы на будущее. Важно верить в себя и не бояться перемен. При необходимом усердии они сумеют добиться многого.

Также у Рыб будет удачный день. Чтобы достичь желаемого, им следует активно заниматься делами, ведь звезды будут помогать во всех их начинаниях, как пишет attention.plus.

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