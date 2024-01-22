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Ангел-хранитель возьмет за руку и приведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждет головокружительное счастье в конце января

Ангел-хранитель возьмет за руку и приведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждет головокружительное счастье в конце января

sovjen.ru

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Российский астролог Павел Глоба рассказал, что в конце января 2024 года представители всего троих знаков зодиака почувствуют, что Вселенная встала на их сторону: внезапная удача, радостные встречи, прилив сил и энергии, исполнение желаний ожидают избранных звездами, сообщает progorodsamara.

Лев

В конце января вас ждут яркие впечатления и неожиданные возможности. Звезды сулят вам успех в профессиональной сфере и возможность раскрыть свой творческий потенциал. Будьте открыты новым идеям и не бойтесь выходить за пределы привычного. Любовные отношения также станут более гармоничными, найдите время для близких встреч и разговоров.

Скорпион

Ваши усилия начнут приносить плоды, и в конце января вы будете на пике своей энергии. Благоприятные звезды поддержат ваши деловые начинания и финансовые усилия. Будьте готовы к неожиданным поворотам в карьере. В личной жизни вы найдете поддержку и понимание от близких, что придаст вам уверенности в своих действиях.

Рыбы

К концу января ваша общительность и творческий потенциал будут на пике. Звезды поддержат ваши идеи и помогут в реализации проектов. В общении с окружающими вы будете легкими и привлекательными, что привлечет новых друзей. В любви ожидаются приятные сюрпризы, и ваша способность выражать чувства придаст отношениям особый шарм.

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