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Ангел-хранитель не помощник: Глоба назвала 2 знака зодиака, жизнь которых превратится в череду страданий с 24 ноября

Ангел-хранитель не помощник: Глоба назвала 2 знака зодиака, жизнь которых превратится в череду страданий с 24 ноября

energykinesio.com

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Предсказательница Тамара Глоба огласила результаты своего прогноза, где выделила представителей двух знаков зодиака, которым необходимо в ближайшее время обратить внимание на свое здоровье и эмоциональное состояние, чтобы избежать ужасных последствий, к которым относятся ссоры с близкими, потеря работы и болезни, пишет progorodsamara.

Родившимся под созвездием овна угрожают невротические расстройства. Начиная с 24 ноября, вселенная будто отвернется от данного знака зодиака и перестанет помогать в преодолении трудностей. Ноябрь стал для овнов тяжелым, утомительны месяцем и, к сожалению, закончится он не менее трудно. Однако, есть способ избежать негативного влияния переживаний и тревог: астролог рекомендует оградить себя от общения с людьми насколько это возможно. Овнам нужно побыть наедине с собой, чтобы восполнить запас растраченных за ноябрь душевных сил.

Представители стихии земли, тельцы, рискуют заработать головные боли, простуду, проблемы с пищеварительной системой из-за своего неумения или нежелания грамотно распределять рабочее время и время для отдыха. Тамара Глоба настоятельно советует данному знаку зодиака перестать издеваться над своим организмом, пытаясь заработать все деньги мира, так как получить все и сразу невозможно, а вот нанести колоссальный вред своему здоровью вполне реально.

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