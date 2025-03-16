Американка родила ребенка "без головы" из-за использованных лекарства от прыщей

В интернете активно обсуждают вред популярного средства от акне. Женщины, принимавшие этот препарат во время беременности, сталкивались с тяжелыми патологиями у новорожденных. В одном из случаев американка родила ребенка, у которого отсутствовала значительная часть головы.

В связи с этим появился новый термин – «акнекутановые дети». Так называют младенцев, чьи матери во время беременности принимали препараты с изотретиноином – ретиноидом, входящим в состав многих лекарств против акне. Пользователи отмечают, что такие дети нередко рождаются с серьезными нарушениями развития.

Дерматовенеролог Татьяна Гайдина (Пироговский университет) напомнила, что средства на основе изотретиноина можно применять только под контролем врача. Она подчеркнула, что во время беременности эти препараты действительно представляют угрозу для плода. Кроме того, даже после отмены лекарства следует подождать не менее трех месяцев перед зачатием.

В обсуждениях пользователи обращают внимание, что на упаковках подобных медикаментов всегда содержится предупреждение о запрете их применения во время беременности, пишет vse42.ru.