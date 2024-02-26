Новости России
· Артем Акчурин

Яйца из Турции оказались не для продажи: такой правды никто не ожидал

Яйца из Турции оказались не для продажи: такой правды никто не ожидал

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Недавно стало известно о масштабных поставках яиц из Турции в нашу страну, что привлекло внимание потребителей, особенно учитывая недавний спад цен на этот продукт. Однако представители правительства решили прояснить ситуацию.

В декабре прошлого года Россельхознадзор разрешил ввоз яиц из Турции и согласовал работу семнадцати иностранных предприятий. Эксперты отмечают, что цена на десяток таких яиц составит около 90 рублей, что, учитывая нынешний рост цен, может быть привлекательным предложением для покупателей.

Тем не менее, оказалось, что в регион поставляются яйца из 14 других субъектов России, а не из Турции. Представители власти предоставили список отечественных торговых марок, которые продаются в данном регионе. Среди них есть производители из Воронежской области, Курска, Липецкой области и др.

Интересно, что в сетевых магазинах региона не обнаружено поставщиков яиц из других стран. Даже после разрешения на импорт яиц из Турции, куриные яйца турецкого производства так и не появились на полках торговых точек. Это может быть связано с предпочтением продукции отечественных производителей или другими факторами. Пока что все иностранные яйца направляются на переработку, в основном для изготовления кондитерских изделий. В республике же цены на яйца и так значительно снизились. Например, самые недорогие можно приобрести в сети магазинов "О'КЕЙ" по цене 93 рубля за десяток, а в "Магните" стоимость составляет от 100 рублей.

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на возможность импорта яиц из Турции, рынок предпочитает отечественных производителей. Это может быть связано как с качеством продукции, так и с ценовой конкуренцией. Однако, низкие цены на отечественные яйца и их разнообразие на полках магазинов свидетельствуют о том, что потребители имеют хороший выбор и могут приобрести качественный продукт по доступной цене.

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