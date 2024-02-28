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Яйца из Турции оказались не для продажи: такого точно никто не ожидал

Яйца из Турции оказались не для продажи: такого точно никто не ожидал

severdv.ru

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Последние новости сообщают о значительной поставке яиц из Турции в Россию, что привлекло внимание потребителей. Однако власти приняли меры для прояснения ситуации.

В декабре прошлого года Россельхознадзор разрешил импорт яиц из Турции и координировал работу 17 зарубежных компаний. Эксперты отмечают, что стоимость десятка таких яиц составляет около 90 рублей, что при текущем повышении цен может быть привлекательным предложением для покупателей.

Тем не менее, выяснилось, что турецкие яйца также поставляют еще 14 российских компаний. Чиновники представили список отечественных брендов, доступных в регионе. Среди них производители из Воронежской, Курской и Липецкой областей.

Интересно отметить, что в сетевых магазинах региона нет турецких яиц. Даже после разрешения импорта из Турции они так и не появились на полках торговых сетей. Это может быть связано с предпочтением местной продукции или другими факторами. В настоящее время все импортные яйца направляются на переработку, преимущественно для производства кондитерских изделий. Цены на яйца на внутреннем рынке уже значительно снизились. Например, самое дешевое яйцо стоит 93 рубля за десяток.

Это также подтверждает стремление к поддержке российских производителей и отечественного производства. Важно помнить, что российский рынок питания становится все более конкурентоспособным и разнообразным, что является положительным для потребителей. В конечном итоге, выбор остается за каждым человеком, но важно помнить о качестве и происхождении продукции, чтобы гарантировать безопасность и удовлетворение от покупки.

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